Diseño y reciclaje no están reñidos: la “mejor vivienda de España”

En la zona pública de la casa un ventanal enorme realizado por Panorama nos invita a entrar en la vivienda. Como no podía ser de otra manera, este espacio se orienta hacia las vistas de la ría. Esta orientación no es casual, Dezanove House es una casa eficiente energéticamente y no solo por su orientación. Una bomba geotérmica, el suelo radiante y un sistema de ventilación innovador ayudan a calentar, o enfriar, la casa.