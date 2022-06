Mobiliario para casas pequeñas: 6 muebles con secreto

¿Tu casa es pequeña? ¿Cuentas con espacios reducidos y no puedes colocar todos los muebles que te gustaría? Si es así estás leyendo el artículo adecuado. En homify somos conscientes de muchas de las limitaciones que nos encontramos a la hora de decorar un salón pequeño, un dormitorio de reducidas dimensiones o una cocina en la que apenas caben una mesa y unas sillas. Afortunadamente existen muchas alternativas y muy originales, especialmente diseñadas para aprovechar mejor los espacios y no tener que condenarse a vivir siempre rodeado de muebles. No es necesario que todo el mobiliario esté siempre presente, hay algunos elementos que pueden ponerse y luego recogerse una vez terminada su función. En este sentido, plegable es el concepto más buscado y más deseado. A continuación, vamos a mostrarte algunos ejemplos para que puedas inspirarte en alguno de ellos, o en todos, y aprovechar a lo grande el espacio que tengas en casa. Síguenos.