Un apartamento familiar en solo 42 metros cuadrados

Puestos a elegir, seguro que la mayoría preferiría vivir en pisos y casas grandes que en pequeños apartamentos. Pero la vida, y sobre todo los precios del mercado inmobiliario, no siempre nos dan tantas opciones. A veces, no queda más remedio que adaptarse a la pequeña vivienda que podemos permitirnos y tratar de sacarle el máximo partido posible al espacio del que disponemos. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en esta vivienda de Barcelona. Apenas 42 metros cuadrados en los que colocar un dormitorio de matrimonio y uno infantil. Parece imposible y sin embargo, el estudio de arquitectura Acabado Mate no solo lo ha hecho real, sino también muy acogedor y agradable.

Descubrimos cómo el buen gusto y una buena distribución pueden obrar el milagro visitando, a través de las fotografías de Marcela Grassi, este pequeño apartamento con mucho encanto.