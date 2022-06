7 tendencias de cocina para esta primavera

No todos podemos elegir el tamaño de la cocina, pero hay muchas opciones de distribución que nos permitirán crear un pequeño rincón office. Bien sea aprovechando la encimera para poner bancos, bien, como en este caso, adosando una pequeña mesa a la pared. Lo importante es saber que las cocinas cada vez tienen más valor en las casas modernas. Son mucho más que un sitio en el que cocinar y se han convertido en uno de los espacios en el que más se vive y se construye el hogar. Así que no te lo pienses dos veces: si estás pensando en renovar tu cocina, no te olvides de destinar un espacio a la mesa.

Hasta aquí nuestro libro de ideas, si sigues interesado en cocinas échale un vistazo al artículo Antes y después: 2 reformas en la cocina para ganar espacio.