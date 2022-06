Una casa de pueblo esconde un refrescante secreto

Muchas casas de pueblo disponen de un patio trasero, un lugar exterior donde estar a la fresca tranquilamente. Sin embargo, este es diferente. Aquí, se esconden las grandes sorpresas de esta casa, y también sus grandes pasatiempos: ¡una auténtica piscina rodeadada de una tarima de madera! Pero no es lo mejor. Lo que se ve al fondo es una caseta particular para el entretenimiento y el descanso. ¿A quién no le gustaría encontrarse con una así en su propia casa?

¿Más casas impresionantes?

