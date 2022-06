5 consejos para diseñar un espacio creativo

Tenemos la costumbre de acumular papeles a medida que trabajamos. Pilas de documentos, bolígrafos que ya no funcionan, notas que no necesitamos… Para simplificar el espacio y no verlo abarrotado puedes comenzar por despejar tu mesa de trabajo cada día, a última o a primera hora, nada más comenzar la jornada.

Otra opción es hacerte con una mesa amplia en la que poder organizar todo el papeleo adecuadamente, las que hacen esquina son muy adecuadas para separar espacios, como la mesa de la imagen. Además de práctica, esta mesa es una pieza única hecha a medida con el mismo material empleado en los revestimientos de las paredes.