TOP 5: Casas sobresalientes, jardines mágicos y ¡mucha inspiración!

Las tendencias en bañeras y duchas van cambiando continuamente, pero lo que desde luego no cambia es la necesidad que todos tenemos de tener un espacio amplio, donde no nos demos con los codos en la mampara al coger el champú o donde no se nos pegue la típica cortinilla mientras nos duchamos… Estas duchas cumplen estos requisitos y muchos más, ¡disfrútalas!