7 ideas con plantas para casas modernas

Todos hemos visto en muchas ocasiones plantas o flores muy llamativas y hemos pensado lo bien que quedarían en nuestra casa. Pero no debemos olvidar que una planta no es un mueble, es decir, no valen todas las plantas en cualquier ambiente, por mucho que nos gusten. A la hora de elegir elementos vegetales para el hogar debemos optar por las especias adecuadas, teniendo en cuenta las condiciones higrotérmicas de la casa, el sol que van a recibir, la estacionalidad de cada especie, la frecuencia con que las podremos regar, etc. Hay tantísimas especies de plantas para interiores, que siempre encontraremos un tipo que se adapte a lo que buscamos en cuanto aspecto (color, forma, altura,… ), según donde hayamos pensado situarla, pero que también tenga las características adecuadas para convivir con nosotros, dedicándole los cuidados necesarios para mantenerlas sanas y radiantes.