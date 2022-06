Reformas: modernizando un piso chapado a la antigua

Tras ver el resto de estancias, no podíamos esperar mucho más del salón. Otra vez más, el pavimento de granito tomaba un protagonismo innecesario con su estampado en tonos marrones. Los muebles, parece que elegidos al azar, no se conectaban los unos con los otros a nivel de estilo o materialidad. Además, sus colores no eran los más adecuados teniendo en cuenta la falta de luz que recibe este apartamento situado en primera planta.