Arquitectura bioclimática: casa prefabricada hecha con contenedores y palets

Nos asomamos al interior de esta vivienda, donde el aspecto industrial de la construcción está presente en sus estructuras, aunque no en su mobiliario: ecléctico, moderno y colorido. Aquí no faltan elementos reciclados, no solo a nivel estructural, también decorativo. Así, la barandilla de la escalera ha sido creada a partir de las fallebas, la barras verticales de cierre que existen en las puertas de los contenedores marítimos.