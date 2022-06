El diseño moderno de un antiguo palacio

Muchas veces escogemos la decoración más simple y aséptica por no comprometernos por un estilo en concreto o no atrevernos a apostar por él. Es el caso de muchas viviendas, cuyo diseño resulta insulso y poco personal y no consigue crear una atmósfera cálida y atractiva para sus propios propietarios. Este proyecto de interiorismo, sin embargo, no tiene nada que ver. El mobiliario y la decoración fueron escogidos para compenetrarse de tal manera que crearan un escenario armónico repleto de piezas de diferente carácter. El palacio de los tiempos modernos, conocido como Palacio Iglesias, se encuentra en el centro de la capital portuguesa de Lisboa. El equipo responsable de él es Spaceroom: un grupo de diseñadores de interiores con sede en São João de Estoril, galardonados con diferentes premios en este campo el diseño.