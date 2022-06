¡Viva lo vintage! 5 objetos de cocina que todos tuvimos en casa

Es posible que si encuentras una de estas ollas esmaltadas en casa no estará ya para muchos trotes y es que estos modelos eran bonitos, pero sí se ha cocinado mucho con ellas es posible que hoy en día tus guisos se peguen. Sin embargo, su estética ahora es lo más, así que aunque no la uses para cocinar, no estará de más buscarle una nueva función en la cocina. Algunas ideas: guardar galletas, caramelos o arroz en grandes cantidades.