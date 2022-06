Claves para EVITAR ERRORES al amueblar

El diseño de interiores está lleno de pequeños detalles que marcan la diferencia y pueden convertir tu hogar en una auténtica joya o un verdadero horror. La elección de tu casa es el primer paso para conseguir un resultado u otro aunque, lo cierto, es que antes de llegar a la valoración final hay multitud de cuestiones que resolver para hacer un juicio justo. En homify sabemos lo importante que resulta tomarse un tiempo apropiado para abordar la decoración de tu vivienda con mimo y, por eso, en este libro de ideas te contamos cuáles son los errores a evitar cuando amuebles tu hogar.

Porque crear conjunto armónicos en los que sentirse a gusto no es tarea sencilla, en este libro de ideas repasamos algunas de las claves para convertir tu proyecto decorativo en un éxito. Si estás pensando en amueblar tu hogar y no sabes por dónde empezar, toma nota porque te proponemos unos consejos muy prácticos para que no cometas ningún error imperdonable.