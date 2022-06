Islas de cocina – 6 consejos para una isla perfecta

Si nuestro análisis te ha llevado a la conclusión de que tu hogar no está preparado para una isla de cocina, no desesperes, hay alternativas. Soluciones prácticas y más asequibles como un sencillo verdulero o muebles auxiliares con ruedas y superficies de madera son una opción factible aunque, si tu idea se acerca más a las islas y no tienes intención de conformarte con nada que no sea ni parecido siempre puedes optar por las penínsulas de cocina.

