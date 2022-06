Adiós al desorden – Ideas para una casa ordenada

Si eres de los que no falla en ninguna de las ediciones de la Feria del Libro, procuras evitar las librerías porque sabes que no serás capaz de salir de ella sin llevarte el último best seller o, sencillamente, eres un apasionado de las letras, la solución de almacenamiento que necesitas no es otra que una librería. Porque los grandes clásicos y los nuevos talentos necesitan un sitio digno dentro de tu hogar, disponer de una estantería que te permita distinguir los tipos de lectura y encontrar en cada momento la que más se adapte a tu estado de ánimo o apetencia, es lo ideal.

Bajo el nombre de Librería Ecco, la diseñadora de interiores Inés Benavides nos presenta esta creación que define como 'un diseño de esculturas funcionales, fabricadas de manera artesanal', una pieza llena de personalidad y trabajada con una perfección obsesiva.