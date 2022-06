Diseñar a la perfección un pequeño apartamento

Si tu dormitorio es de tamaño reducido te ayudará planificar su decoración antes de ponerte a comprar muebles. Una buena cama, aunque quite mucho espacio, es algo de lo que no podemos prescindir. Elige una cama amplia y utiliza las mantas y colchas para alegrar el dormitorio. Las cortinas cumplen también una parte importante en la decoración, no te olvides de elegirlas con cuidado. Si puedes permitírtelo coloca un cabecero bonito, una butaca de diseño o algún elemento original que personalice tu dormitorio.