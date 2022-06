7 FANTÁSTICOS vestidores pequeños

No pienses que un vestidor vive únicamente de las barras para colgar las perchas. No hay vestidor que se precie sin cajones y baldas para colocar otro tipo de prendas. Hemos decidido ofrecerte este ejemplo de vestidor abierto porque nos parece todo un acierto el dar tanta presencia a cajones y baldas. Casi tanta (o más) que a las propias barras para perchas. Además, si quieres colocar aún más baldas pero no tienes espacio para hacerlo a lo ancho (porque la pared da el espacio que da y no hay más), ¿por qué no lo haces a lo alto? Coloca baldas o barras hasta el techo, sin pensar que luego no podrás acceder. Basta con colocar una preciosa escalera corredera como esta para llegar sin problemas. Además, es un elemento decorativo de diez que a nosotros nos encanta.