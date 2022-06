7 SENSACIONALES grifos para tu cocina

A la hora de decidir el tipo de caño que preferimos debemos tener en cuenta siempre la distribución de la cocina y las características de esta. Un caño alto o vertical tiene muchas ventajas a la hora de fregar o llenar una botella puesto que proporciona mucho espacio en el fregadero, pero también salpica más y no es muy adecuado si tenemos una ventana detrás que se abre hacia dentro. En ese caso será mejor instalar un caño horizontal o bajo. No obstante dentro de los caños verticales u horizontales hay muchas más posibilidades. Por ejemplo los grifos con caño extraíble, como el que vemos en la fotografía, que permiten sacar el caño de su compartimento y poder llegar con él más allá del fregadero. Los grifos con caño extraíble de muelle, como el que apreciamos en la fotografía, son también conocidos como grifos chef o profesionales, puesto que son típicos de las cocinas profesionales. La flexibilidad y moldeabilidad de este grifo con respecto al extraíble es superior aunque también lo es su precio. Tanto este como el anterior no pueden ser colocados en pared y son solo aptos para la instalación en fregadero o encimera.