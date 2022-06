Reformas en la cocina: nuevas distribuciones

A la hora de reformar la cocina no solo debemos centrarnos en elegir nuevos colores, materiales o acabados para darle un toque diferente al paisaje, sino en buscar soluciones que consigan traernos más funcionalidad. Porque estos espacios servidores de nuestra casa tienen que ser prácticos y cómodos, no solo a la hora de manejar en los fogones, sino en otras cuestiones como almacenamiento, o incluso como comedor. Es entonces cuando entra en juego el tema de la distribución: ¿qué podemos para diseñar una cocina más inteligente? Algunos pueden pensar en tirar tabiques y abrir a otros espacios, como el comedor o el salón, buscando distribuciones más abiertas para ganar amplitud visual. Otros, sin embargo, cuentan con un tablero de juego que no se puede modificar y el proyecto ha de discurrir entre las cuatro mismas paredes. Para cualquiera de ambos, hoy os proponemos diferentes propuestas de cocinas reformadas para que encontréis la distribución que mejor se adapte a vosotros. ¡Allá vamos!