Entre lo clásico y lo moderno: un ático en el centro

No siempre es fácil tomar la decisión sobre qué estilo elegir para diseñar nuestra vivienda. Dejarse llevar por las modas puede desembocar en espacios asépticos e impersonales, con los que no nos sintamos identificados. Lo mejor en estos casos es dejarse llevar por los gustos propios, sin embargo, esta actitud no siempre implica decantarse por un estilo en concreto. ¿Qué ocurre cuando nos gustan los muebles modernos y a la vez los detalles más clásicos? Muchos llaman ecléctico al estilo que combina diferentes ramas y épocas del diseño. Sin embargo, este concepto es demasiado amplio como para poder ser definido. Podríamos decir que este ático situado en el centro de Valencia sería una de sus representaciones. Diseñado por el estudio de interiorismo de Laura Yerpes, cuenta en sus 195 metros cuadrados de superficie con piezas tan distintas, que a priori podría haber resultado difícil imaginarse el resultado. Sin embargo, esta diseñadora fue capaz de ello y consiguió materializar un proyecto lleno de luz y carácter.