¿Qué lámpara elegir para tu sala? – ¡7 ideas brillantes!

Lo ideal a la hora de plantear la iluminación de tu salón es que combines distintos tipos de lámparas. Es decir, que haya algún que otro punto de luz en el techo, colgante o encastrado, que también dispongas de iluminación de pie y móvil, y por supuesto coloca igualmente lámparas de mesa. No todo tiene que estar encendido al mismo tiempo, de hecho rara vez será así, por lo que no te preocupes por los consumos, y simplemente dispón de diferentes tipos de iluminación para tu cuarto de estar. De todas ellas, el elemento que posiblemente sea menos funcional y más decorativo, sean este tipo de lámparas de mesa. No significa que no cumplan su función de iluminar, de hecho son las más idóneas para crear atmósferas muy íntimas, e incluso sensuales, pero también es cierto que las lámparas de mesa son capaces de cumplir con su particular objetivo mientras permanecen apagadas, ya que tienen un acusado sentido ornamental.