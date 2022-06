Ideas para decorar y organizar el vestíbulo de casa

No nos vamos a engañar, mantener el orden en el recibidor de casa es una misión difícil, pero no imposible… Siempre y cuando nos hagamos, en la medida de lo posible, con muebles de lo más prácticos. Y no existe mueble más funcional para esta zona de casa, que las tradicionales consolas. Desde homify nos quedamos con esta propuesta de la casa española Versat. Su diseño de múltiples compartimentos nos permite organizar desde esos pequeños accesorios que no sabemos dónde meter, hasta elementos más grandes como documentos o, al fin y al cabo, lo que necesites. Todo un homenaje a la enorme funcionalidad con la que estos muebles se presentan.