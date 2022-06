Villas en Las Baleares

La isla de Ibiza, y más concretamente uno de sus acantilados, es el enclave donde Ramón Esteve Estudio construye Na Xemena. Pero no se trata de un ejercicio convencional: en este caso el propietario de esta vivienda no encuentra el lugar, sino que esta parcela al noroeste de la isla le encuentra a él. Es entonces, cuando entra en acción el arquitecto, que tratando de no profanar este paraíso en la Tierra, establece un sosegado diálogo con el entorno.