Consigue una SENSACIONAL estética vintage

Construir una estética vintage en casa pasa, en primer lugar, por rescatar los objetos que en el pasado fueron considerados de vanguardia. Como bien decíamos, los puedes conseguir en los mercadillos de segunda mano, rebuscando en el desván de casa, e incluso aplicando la técnica del DIY. Sí, sí, haz leído bien. Muchos de los objetos que reviven la esencia de lo vintage, llevan una impronta personal e intransferible, la misma que, con un poco de ingenio, puedes sumarles a los objetos que tú mismo fabriques.

Pero, si las manualidades no son lo tuyo, o sencillamente no encuentras nada que encaje con tu criterio en las ferias de objetos antiguos, nuestros expertos nos proponen una lista larga de objetos que, a pesar de haber sido fabricados actualmente, imitan muy bien la esencia vintage. En cualquier caso, te aconsejamos que apuestes por textiles en colores vivos, pero en pequeñas dosis para no recargar el espacio, también por los estampados en mosaico, o el ya famoso animal print si buscas una decoración antigua y con mucha vida.