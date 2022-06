6 ideas de diseño para crear un vestidor

No solo de armarios, cajones y estantes vive un vestidor. A la hora de hablar de diseño tenemos que tener en cuenta otros elementos que también resultan imprescindibles a la hora de elegir vestuario. Uno de ellos es el espejo. A la hora de elegir uno, escoge el estilo que más le vaya a tu habitación y no te compliques: dejarlo apoyado en el suelo es tendencia así que no hará falta que saques el taladro.

Pero hay otro elemento que nos ayudará a la hora de vestirnos y que además le dará un aire muy elegante al vestidor. Hablamos de una butaca o asiento, como esta que vemos en la fotografía. Diseñada por Reyes Ordóñez, su diseño moderno y su llamativo color creará un rincón muy especial en tu vestidor.