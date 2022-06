Un apartamento de playa muy moderno

Desde aquí, la superficie de trabajo, los fuegos o el fregadero parecen no existir. ¿Dónde están? Pues justo debajo de esa placa revestida de madera, que sirve de tapa para guardar la cocina cuando ya no la estemos usando. De esta forma, la cocina consigue hacerse imperceptible a nuestros ojos cuando ya no está en uso, cediendo protagonismo al comedor, donde una larga mesa acoge un conjunto de sillas de diseño de línea moderna, a juego con el aire urbano y tipo loft que le otorga la viga de metal.