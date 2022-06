8 fabulosos revestimientos para el suelo del baño

La principal característica de todos los suelos de piedra natural es la dureza de las superficies. Una particularidad que es a la vez su mejor ventaja, pero también su mayor inconveniente. Su inmunidad frente a cualquier arañazo o golpe, se traduce en prestar especial atención a no dejar caer ningún objeto frágil sobre él, ya que acabará por romperse. Una solución muy práctica es decorar este tipo de suelos con alfombras que amortigüen todo tipos de caídas.

Entre sus ventajas también se encuentra su resistencia a la humedad y al paso del tiempo, ahora bien, no son los mejores conductores del calor, por lo que pueden resultar extremadamente fríos al tacto. Al contrario del microcemento, requieren un cuidado regular y meticuloso para que el mármol mantenga ese aspecto brillante del primer día.

Otras alternativas menos comunes para los pavimentos del cuarto de baño son la moqueta, el caucho o goma y aquellos que incluyen calefacción en el suelo. La primera, definitivamente no es una opción a tener en cuenta ya que textil y humedad no son los mejores compañeros. El caucho, por el contrario, es impermeable y antideslizante, aunque visualmente no resulta atractivo si lo comparamos con la enorme variedad de materiales en el mercado. Por último, los suelos que incluyen un sistema de calefacción, reparten el calor a través de la superficie del suelo, por lo que resultan muy prácticos para esta época del año. Eso sí, es una opción que sólo podemos plantearnos si estamos en pleno proceso de construcción, ya que requieren de toda una instalación.