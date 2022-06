Cómo poner a punto el jardín para el verano

OutSide Tech Light

Sólo hay que tener en cuenta algunos puntos para poner al día nuestros jardines y que estos luzcan tan bonitos como nosotros en esta estación del año:

1. La vegetación

Si hay algo que no puede faltar en nuestro jardín es el verde. Si tenemos césped, es hora de arrancar esos hierbajos y recortarlo de manera que luzca tupido pero no frondoso. Otro tema muy importante es el riego: el riego profundo y espaciado aumenta la resistencia de nuestro jardín. Pero tenemos que tener cuidado con no regarlo demasiado. Un truco para comprobar que nuestro riego ha sido el adecuado es introducir una palo en la tierra una vez realizado: si la pala se hunde fácilmente, tiene demasiada humedad. Sin embargo, si se introduce con dificultad, nos habremos quedado cortos.

Por otra parte, es hora de poner a punto nuestras flores. Abono, sistema de riego por goteo y fertilizantes: un jardín sin flores no es un jardín.

2. El mobiliario

Para poder disfrutar al máximo de nuestro jardín, necesitamos mobiliario: una mesa con sillas, hamacas sobre las que relajarnos y, ¿por qué no una hamaca?

Si escogemos mobiliario de madera, tendremos que asegurarnos de que éste posea un tratamiento en su superficie para la humedad, ya que estos muebles se encuentran a la intemperie. Lo mismo ocurre si empleamos mobiliario de hierro para que no se oxide.

3. La sombra

Aunque no parezca un punto importante, no podemos olvidarnos de disponer en nuestro jardín una zona con sombra: una pérgola, un toldo, una marquesina o un simple telar colgado entre los árboles. Hay que disfrutar del sol, pero también de la sombra.