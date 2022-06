Diseño: cuartos infantiles estilo 'vintage'

El pasado siempre vuelve. Tanto en la realidad, como ya hemos experimentado todos, como en la moda. Y con esto no nos referimos únicamente al mundo de los textiles, sino que con ello englobamos a todos los ámbitos artísticos, incluída la arquitectura y el diseño.

El pasado no sólo vuelve, sino que se reinventa en sus formas, colores, y esencia, surgiendo de esta manera el conocido vintage. Dentro del mundo del diseño y la decoración, este estilo pretende adaptar las antiguas formas y colores con las actuales comodidades y los más novedosos inventos. Y es que, ¿a quién no le gusta dar un toque clásico a su hogar? Pero, ¿habías pensado en llevarlo a cabo en la habitación infantil? Aquí te mostramos algunos ejemplos de los diferentes elementos que tienen estos dormitorios decorados al más puro estilo vintage. Si no te lo habías planteado como opción, echa un vistazo a este post, posiblemente cambies de idea.