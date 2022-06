Ideas para vender mejor tu vivienda

Has vivido en tu casa muchos años y ahora toca alquilarla. Necesitas que parezca habitable, sí, pero no demasiado vivida. Quizá es el momento de deshacerte de algunas cosas (¡al menos para las fotos!): olvídate de los recuerdos que has ido acumulando sobre el aparador, quita las fotos de tu abuela en la pared o los regalos de tu hija el día del padre.