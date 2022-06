Paso a paso: cómo reformar un piso de 67 metros cuadrados

67 metros cuadrados pueden sonar a poco a priori. Este prejuicio se cumple cuando una mala distribución compartimenta excesivamente un apartamento creando pasillos excesivos o rincones sin utilizar. También el diseño influye en este aspecto. La materialidad, los colores y acabados influyen en nuestra percepción del espacio, creándonos la sensación de vivir en una madriguera oscura o en un piso luminoso, donde el tamaño no importa. Lamentablemente, este segundo caso no es el de la mayoría, y a muchos nos gustaría habitar una vivienda diferente. Sobre todo, si tras años de convivencia conocemos a la perfección todos sus defectos. Es en este momento, en el que nos decidimos por un cambio, cuando tenemos dos opciones diferentes: adquirir un nuevo domicilio o reformar el que ya teníamos creando un hogar completamente diferente. Muchos somos escépticos a la hora de realizar obras en casa, pensando que por mucho dinero que invirtamos los milagros no existen. Pero, milagros aparte, un apartamento puede transformarse en otro distinto con un proyecto de interior. Os lo mostramos con esta casa reformada por el estudio Interior03.