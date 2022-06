6 maneras de utilizar el negro en la cocina

Hay vida más allá de las cocinas minimalistas blancas. No importa lo mucho que nos digan que el blanco es tendencia y que no hay mejor color que este para uno de los espacios más importantes de nuestra vivienda. En homify queremos darle la vuelta a la tortilla y afirmamos con rotundidad que el negro también tiene cabida en la cocina. ¿Por qué no? El negro es el color más elegante de todos los que existen en la paleta y tan versátil que combina con todo y pega en cualquier estilo.

Sin embargo, existe cierto miedo a la hora de utilizar el negro en la decoración, sea de nuestra cocina o de nuestro salón. Todos tenemos la sensación de que el uso de esta tonalidad para las paredes o el mobiliario de casa puede dar como resultado una habitación oscura, pesada visualmente y poco acogedora. En realidad, todo depende de cómo combinemos el color negro y del uso que hagamos de él.

Por eso, si quieres darle un toque de distinción y clase a tu cocina a través del color negro, no te pierdas nuestros consejos para introducirlo poco a poco en la decoración: 6 claves que te harán perderle el miedo al color oscuro por excelencia, el negro.