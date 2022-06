10 formas de APROVECHAR el espacio bajo las escaleras

Las escaleras rectas y sin contrahuella (el estante que une un escalón con otro) son el perfecto, que no el único, escenario para instalar una pequeña librería bajo ellos. Como si de trabajo a lo DIY, (Do It Yourself) se tratase, sólo necesitamos un par de estantes que simulen, si es que no lo son, el mismo material del que está construida la escalera. Visualmente, el resultado es una línea horizontal al unir cada balda con los escalones gracias a la falta de contrahuella. La decoración adquiere una atención importante cuando el diseño de la escalera es discreto, como ocurre en al fotografía, así que nunca está demás cuidar los detalles que coloques sobre cada estante.