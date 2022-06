6 diseños de chimeneas para despedirnos del invierno

Las chimeneas de etanol ofrecen una serie de ventajas a tener en cuenta a la hora de decidirte por uno u otro sistema para caldear tu hogar. Aptas para dormitorios o salones, son sencillas de instalar ya que no requieren de ningún tipo de obra de albañilería. Esto hace que existan multitud de diseños en el mercado aptos para todos los gustos. Tienen un gran poder calorífico al tiempo que respetan el medio ambiente; además, la combustión no produce nada de humo, son fáciles de limpiar y mantener ya que no se genera ceniza ni polvo. Son la opción más cómoda, limpia y segura.