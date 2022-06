6 buenas ideas de almacenamiento para tu recibidor

No todo es guardar zapatos y abrigos. A veces, el recibidor puede ser un buen rincón para instalar un mueble que nos permita guardar ese sinfín de objetos y papeles que merodean sin un espacio claro en el salón. Por eso, no podíamos dejar fuera de esta lista este aparador de metal, un material que es tendencia. En los últimos años hemos visto como los muebles de metal se han convertido en el no va más de la decoración. No hay restaurante ni tienda de diseño que se precie donde no nos encontremos piezas realizadas con metal. Sus acabados, a medio camino entre lo rústico, lo industrial y lo vintage, crean interiores muy especiales, como el que nos trae Vade Studio SC.