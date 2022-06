Mesas de cocina de madera

Nuestro tema de la semana son las cocinas y por eso queremos hablar de uno de los elementos que no puede faltar en una buena cocina: la mesa. La mesa de la cocina no es el lugar de las grandes celebraciones, pero sí el de los pequeños actos rutinarios que nos despiertan una sonrisa: el desayuno escuchando la radio, la merienda con los peques, la cena y la charla después de un largo día de trabajo, etc.

Pero para disfrutar de esos momentos tan familiares es necesario aprovisionar nuestra cocina con una buena mesa. Hoy nos decantamos por las mesas de madera, que dan un toque rústico a las cocinas modernas. Son un clásico que nunca pasa de moda. Sus detractores dirán que requiere más mantenimiento que otro tipos de mesa, puesto que la madera con el paso del tiempo va oscureciéndose.

Sin embargo, nosotros apostamos sin dudarlo por la madera. Por un lado, los aceites especiales que hoy se encuentran en el mercado minimizan el efecto del paso de tiempo. Por otro, nos gustan los materiales naturales: son más ecológicos y tienen vida propia: como nosotros evolucionan a lo largo del tiempo y van acumulando cicatrices.

Pero no por eso las mesas de madera (ni nosotros mismos) pierden su belleza original.