10 ideas para construir tus propios muebles de madera

El movimiento Do It Yourself (DIY) es tendencia. Nos gusta, es barato y sobre todo, es la forma más sencilla de personalizar la decoración de casa. Éste es precisamente el mayor logro del DIY: habernos convencido de que todos somos capaces de sacar al diseñador que llevamos dentro. Por eso, cada vez somos más los que damos rienda suelta a nuestra imaginación y nos animamos a ser los propios creadores de nuestros muebles. En esta nueva percepción del diseño, las reglas estéticas se adaptan a las renovadas combinaciones de los materiales que buscan, sobre todas las cosas, llevar la firma personal de quien las creó.

Desde homify también hemos querido sumarnos a esta tendencia en alza y hemos preparado una lista de 10 objetos que utilizan la madera como el material clave de sus creaciones. Muebles que, además, son un buen ejemplo de que la técnica del DIY está al alcance de todos.