Un toque amarillo en el salón

Aunque se asocie a la mala suerte y esté vetado en los escenarios de cualquier teatro, el amarillo es un color muy apreciado en el diseño de interiores. Sus propiedades son muchas: cálido y polifacético, la infinidad de tonos que componen la paleta de este color dan un toque de alegría a cualquier estancia. Estrenando esta nueva estación, ¿a quién no le gustaría que la primavera inundase la atmósfera de sus hogares? ¡El amarillo es la solución! Pero, ¿cómo podemos aplicarlo en casa para que no resulte excesivo? Los expertos recomiendan combinarlo con tonos neutros, como grises o blancos, o materiales como la madera, para sacarle su máximo potencial. Se puede aplicar sobre las paredes, con diferentes texturas o acabados, o utilizar complementos decorativos de amarillo para dar diferentes pinceladas al paisaje, es cuestión de gustos. Si aún no sabes por qué diseño decantarte, no te preocupes. A continuación te mostramos las posibilidades que nos ofrece este color: ¡salones amarillos!