La increíble transformación de una cocina normalucha

El paso del tiempo en las cocinas es mucho más acusado que en otras partes de casa. Los dormitorios o el salón envejecen, sus muebles pasan de moda, pero en la cocina los materiales se estropean y dejan de ser funcionales. El gran uso que hacemos de estas estancias y las sustancias a las que se exponen merman cada día sus condiciones, oxidando, desconchando o deteriorando los acabados. Por otro lado, está el punto de vista estético: los diseños de cocinas también quedan anticuados. No por otro motivo, estas estancias húmedas son el principal punto de mira de los que se atreven con las reformas en casa. En este libro de ideas os mostramos el estado previo y el resultado de una reforma llevada a cabo en una cocina convencional, como la de cualquiera de nosotros. No era práctica, ya que carecía de almacenamiento y su diseño no conseguía optimizar al máximo su superficie y sacarle partido a sus posibilidades. Descubrimos su transformación a través de la siguiente selección de imágenes.