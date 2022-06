Suelos de madera: diseños y posibilidades

No hay ninguna duda: ni la piedra, ni la cerámica, ni ningún otro material le hace sombra a la madera a la hora de elegir un pavimento para nuestro hogar. Y es que este noble material no solo se adapta a cualquiera de nuestros estilos, desde los más clásicos hasta los más vanguardistas, sino que además pone la nota que todos buscamos en casa: la calidez. Da igual su tipo, color o veteado, cualquier madera resulta acogedora. Además, sus aplicaciones y formas son infinitas. No solo se emplean en suelos, también pueden utilizarse como revestimientos de pared, y crear diferentes efectos geométricos: espigas, puzles o planos continuos.

En la actualidad, existen otros materiales que imitan a la madera, haciéndonos imposible diferenciar si es o no natural. Es aquí cuando surge la duda de qué tipo escoger, y tras esta, qué color o forma. Descubrimos en este libro de ideas las diferentes alternativas que nos ofrece el mercado en la actualidad.