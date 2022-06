La fascinación del metal: Kike Keller

Sin duda una de las cosas que más sorprende de los trabajos de Kike Keller es la creatividad con la que compone unos diseños con sello propio, que no se parecen a nada. Sus trabajos no son discretos, no buscan pasar desapercibidos sino todo lo contrario. Envuelven por sus detalles sorprendentes, como esta pata que se eleva por encima del tablero y que con sus formas redondeadas demuestra que el metal también se dobla.