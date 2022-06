6 ideas para crear una oficina en casa

Si bien es cierto que no hay nada mejor que la luz natural para trabajar, no siempre podemos contar con ella. Para cuando se nos acumula el trabajo o para los que prefieren trabajar cuando cae el sol, la lámpara de escritorio es un elemento fundamental. Sin embargo, esta no debe ser la única fuente de luz cuando trabajamos, ya que según los expertos, debemos usar una luz ambiente y otra dirigida para evitar que nuestra vista se fatigue. Por otro lado, las bombillas blancas y azules conseguirán crear un efecto más natural y son más recomendadas para trabajar y estudiar.

Una vez establecidas las particularidades técnicas, no podemos evitar hacer referencia a las estéticas. La creatividad en la iluminación no tiene límites, es posible encontrar modelos prácticos y al mismo tiempo tan sorprendentes, como esta lámpara Colibrí que nos trae la empresa Xetai Altzariak.