Pequeño pero acogedor: un loft de 40 metros cuadrados

Desde aquí observamos de un solo vistazo cómo se ha distribuido la sala principal de este pequeño estudio de 40 metros cuadrados. Aquí conviven la zona de día, formada por el comedor y el salón, con la de noche, que se encuentra ligeramente elevada y que se separa del resto de la habitación por unas cortinas que pueden ser bajadas cuando se busque la intimidad, pero que permanecen subidas el resto del tiempo. No es solo una cuestión de espacio, también de luz, puesto que si no, el dormitorio no tendría iluminación natural.

Aquí todo parece unido, pero cada zona está bien delimitada. Solo hay un elemento que se sale de su espacio natural, el dormitorio, para invadir el comedor. Hablamos del elegante armario con aire vintage frente a la mesa del comedor.