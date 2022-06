Tendencias: open concept y los espacios diáfanos

La arquitectura es una disciplina viva al servicio de la sociedad. Por ese motivo, los diseños se van modificando a lo largo de los años, al igual que cambian las familias y la manera que tenemos de estar en casa. Cada época tiene su concepto y el de este siglo XXI está claro: los espacios diáfanos.

Lejos quedaron las viviendas compartimentadas, hoy el tabique es el enemigo a batir y es por eso que no hay reforma que no se desprenda de ellos en aras de lo que conocemos como open concept. Detrás de esta expresión inglesa se esconden los espacios abiertos y multifuncionales, donde se crean distintos ambientes. Su origen tiene mucho que ver con el diseño de los lofts, pero hace tiempo que ya no es necesario vivir en una vieja fábrica reconvertida en vivienda en el Soho neoyorquino para disfrutarlos. Ahora, esa idea abierta del espacio llega a los pisos más convencionales y a las casas más familiares. Las cocinas y los salones nunca más estarán separadas. Descubramos las ventajas de los espacios abiertos.