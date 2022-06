7 claves para un cuarto de la colada completo

Eres un auténtico privilegiado o privilegiada si cuentas con un cuarto de la colada propio. Me llamarás loca por pensar que destinar toda una habitación a la colada es exagerar y no es necesario. Quizá eres de los o las que piensa que Con un par de cajones debajo del lavabo del baño o una esquina en la cocina, sobra .

Bienvenidos al siglo XXI. Hoy necesitamos más que nunca que esta estancia sea cómoda, práctica y agradable. No hay nada más cómodo como tener una estancia para limpiar lo sucio, para los productos de limpieza, para la plancha…

Hoy en homify te desvelamos unos cuantos consejos que te abrirán el apetito para tener un cuarto de la colada de lo más funcional y bonito. Que no tienes mucho espacio en casa, no te preocupes. No te vamos a dejar con la miel en los labios, también tenemos ideas para ti.