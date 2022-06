Maravillosos trucos para diseñar tu casa con vidrio

Si algo tiene el vidrio es que no oculta nada, al contrario, todo lo muestra. No hay insinuaciones, no hay sugerencias, no existe ninguna apariencia. Con el vidrio, forma y fondo se fusionan y da igual si se trata de un salón, un dormitorio , una cocina o baño contemporáneo, el efecto de trasparencia es el mismo. El vidrio contribuye a crear espacios más luminosos en una apuesta original pero segura.