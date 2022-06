¿Qué sistema de calefacción te conviene?

El gas es ha día de hoy, una de las fuentes de energía más empleadas en los hogares españoles puesto que se trata de una energía limpia y eficaz. Tanto para la calefacción, los fogones, como para el uso del agua caliente podemos escoger entre tres tipos de combustible diferente; el gas natural -más extendido-, el gasóleo C o el gas propano.

El primero de ellos, resulta ideal para el funcionamiento de nuestras calefacciones ya que no tenemos que preocuparnos de su almacenamiento o distribución, sin embargo, no suele administrarse lejos de las ciudades, por lo que en función de donde queramos instalar este sistema puede no resultarnos conveniente.

El segundo, el gasóleo C, resulta algo más peligroso, ya que debe almacenarse en tanques dentro de casa, además resulta más contaminante aunque es cierto que supone una buena elección para calentar hogares grandes.

Por otro lado, el gas propano es perfecto para casas grandes o viviendas en zonas rurales, ya que tiene una potencia superior al gas natural y similar al gasóleo. Se suele almacenar en el exterior de la casa, en recipientes pequeños o en depósitos, lo que lo convierten en menos seguro que el gas natural. Cualquiera de estos tres combustibles requiere el uso de radiadores para repartir un calor homogéneo en toda la casa.