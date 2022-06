7 consejos para crear un dormitorio con estilo

No cabe duda de que elemento protagonista de un dormitorio es la propia cama. Cuando tratamos de definir el estilo de un dormitorio, éste estará inevitablemente marcado por la cama que elijamos. Sin restar importancia a la dimensión estética de la cama, no debemos olvidar que la cama debe ser, ante todo, funcional. Hemos de tomarnos un tiempo para buscar la cama adecuada, en cuanto a comodidad, a tamaño y, como no, a la estética.

El tamaño de la cama debe ser acorde al del dormitorio y a la persona o personas que vayan a usarla; elegir una cama demasiado grande para el tamaño del que disponemos resta confort al dormitorio y estéticamente hará que este resulte agobiante y poco estiloso. El colchón de la cama puede ser de distintos materiales y durezas y debemos elegir el que mejor se adapte a nuestra anatomía y a nuestra forma de dormir. Con estas premisas encontraremos multitud de camas entre las que escoger, fabricadas en distintos materiales y con diferentes estilos decorativos en función de la estética que busquemos dar al dormitorio.