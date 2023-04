Ideas de Decoración para la Primavera ¡Hogares llenos de Romanticismo y Alegría!

En un artículo como este no podían faltar las velas. Son todo un clásico que en esta ocasión te presentamos renovado. Estas velas están hechas a mano con cera de soja 100% natural. Sí, has leído bien cera de soja. Espelma&Louise diseña y produce estas velas que duran hasta un 50% más que las velas de parafina y que además no producen hollín tóxico. Otra de sus ventajas es que si la vela se derrama bastará con lavarla con agua caliente y jabón para que no deje ninguna mancha.