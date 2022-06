Decoración de lujo: el salón de un diseñador

Dicen que en casa del herrero cuchara de palo, sin embargo, la sabiduría popular no siempre acierta y en el caso, o mejor dicho, en la casa, que vamos a mostrar hoy el refrán no se aplica. Para demostrarlo nos colamos en el espectacular salón del interiorista Alex Briones, una de las cabezas pensantes del estudio In Design. El salón es una de las claves de este ático en Barcelona, que fue reformado en 2010. Una habitación que son en realidad tres y que dan para mucho. Aquí podemos ver a cada paso el mimo y cuidado en el estilismo y la decoración que solo un diseñador puede ponerle a las cosas.

Descubrimos algunas claves de este salón que desprende lujo, glamour y elegancia por los cuatro costados.